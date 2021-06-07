Мейвезер зганьбився, не зумівши нокаутувати блогера: найкращі моменти бою

Поєдинок легендарного Флойда Мейвезера проти шоумена Логана Пола тривав усі вісім раундів і завершився без оголошення переможця – дивіться, як це було

/ Фото: Reuters

У Маямі на арені Hard Rock Stadium відбувся виставковий поєдинок між 44-річним легендарним боксером Флойдом Мейвезером і 26-річним блогером-шоуменом Логаном Полом.

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Регламентом було передбачено проведення восьми раундів по три хвилини, а бій триватиме весь передбачений час, то переможець оголошений не буде. Так і сталося.

Перші два раунди Мейвезер не виявляв активності, тримаючись на дистанції, а потім він пішов вперед. Удари ексчемпіона світу в п'яти вагових категоріях досягали мети, але Пол не був спантеличений і досить вміло клінчував. У п'ятому-шостому раундах блогер видавався втомленим, і здавалося, що Мейвезер може домогтися дострокової перемоги, але Пол вистояв. Публіка зустріла таке закінчення бою невдоволенням.

ОГЛЯД БОЮ

"Мені було весело. Мені вже не 21 рік, але добре порухатися з такими молодими хлопцями і перевірити свої навички, – сказав Мейвезер, який повинен отримати не менше 110 мільйонів доларів, після бою. – Проти мене був відмінний молодий боєць. Сильний, міцний. Він виявився кращим, ніж я думав. Він міцний, жорсткий суперник. Це було хороше дійство. Хороша невелика робота. Він хороший хлопець. Мені було весело"

"Не хочу, щоб хто-небудь ще говорив мені, що можливо, а що ні, – сказав, у свою чергу, Логан Пол. – Той факт, що я перебуваю тут поруч з одним із найвеличніших боксерів усіх часів, доводить, що будь-які прогнози можна спростувати. Флойде, це було честю для мене. Ненавиджу клеїти з себе дурня. Я люблю вас, люди!"

"Я повернусь додому з думками: "Це Флойд дозволив мені вціліти?" Але для мене було великою честю розділити з ним ринг. В нього складно вдарити! Завжди було складно вдарити. Мейвезер-Пол 2? Я не знаю. Дайте мені стати кращим", – додав Пол

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Нагадаємо, що за результатами зважування напередодні бою Мейвезер виявився на 15,4 кг легшим за Пола – 70,3 кг проти 85,7 кг.