І як його вирубити? Ф'юрі здивував вправою для зміцнення щелепи (відео)

Млинці для штанги "Циганський король" піднімає не руками, а зубами – щоб його щелепа витримала навіть удари такого грізного нокаутера, як Вайлдер

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Тайсон Ф'юрі, якого 24 липня чекає третій бій з Деонтеєм Вайлдером, показав вправу, завдяки якій у нього така міцна щелепа.

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"Циганський король" схопив зубами рушник, яким був перемотаний важкий млинець для штанги, і так почав піднімати його.

Один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий... Під час цієї процедури у Ф'юрі жоден м'яз на обличчі не сіпнувся. Тільки під оком засвербіло. Цікаво, до чого б це?

Хай там як було, але після перегляду цього відео Вайлдер міг переконатися, що перемогти Ф'юрі йому буде архіскладно.

Відео незвичайного тренування Ф'юрі опублікував Twitter Global Boxing.