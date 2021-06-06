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І як його вирубити? Ф'юрі здивував вправою для зміцнення щелепи (відео)

Олег Люлька Олег Люлька
6 червня, 20:31
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Млинці для штанги "Циганський король" піднімає не руками, а зубами – щоб його щелепа витримала навіть удари такого грізного нокаутера, як Вайлдер
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Тайсон Ф'юрі, якого 24 липня чекає третій бій з Деонтеєм Вайлдером, показав вправу, завдяки якій у нього така міцна щелепа.

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"Циганський король" схопив зубами рушник, яким був перемотаний важкий млинець для штанги, і так почав піднімати його.

Один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий... Під час цієї процедури у Ф'юрі жоден м'яз на обличчі не сіпнувся. Тільки під оком засвербіло. Цікаво, до чого б це?

Хай там як було, але після перегляду цього відео Вайлдер міг переконатися, що перемогти Ф'юрі йому буде архіскладно.

Відео незвичайного тренування Ф'юрі опублікував Twitter Global Boxing.

Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі
Деонтей Вайлдер vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

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Нагадаємо, спочатку Ф'юрі мав битися з Джошуа, але арбітражний суддя зобов'язав його знову зустрітися з Вайлдером. На своєму поєдинку 24 липня в штаті Невада Ф'юрі і Вайлдер планують зібрати 40 тисяч уболівальників.

Дивіться, як Ф'юрі здолав Вайлдера в попередньому поєдинку

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