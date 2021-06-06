І як його вирубити? Ф'юрі здивував вправою для зміцнення щелепи (відео)

Тайсон Ф'юрі, якого 24 липня чекає третій бій з Деонтеєм Вайлдером, показав вправу, завдяки якій у нього така міцна щелепа.
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"Циганський король" схопив зубами рушник, яким був перемотаний важкий млинець для штанги, і так почав піднімати його.
Один раз, другий, третій, четвертий, п'ятий... Під час цієї процедури у Ф'юрі жоден м'яз на обличчі не сіпнувся. Тільки під оком засвербіло. Цікаво, до чого б це?
Хай там як було, але після перегляду цього відео Вайлдер міг переконатися, що перемогти Ф'юрі йому буде архіскладно.
Відео незвичайного тренування Ф'юрі опублікував Twitter Global Boxing.
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Нагадаємо, спочатку Ф'юрі мав битися з Джошуа, але арбітражний суддя зобов'язав його знову зустрітися з Вайлдером. На своєму поєдинку 24 липня в штаті Невада Ф'юрі і Вайлдер планують зібрати 40 тисяч уболівальників.
Дивіться, як Ф'юрі здолав Вайлдера в попередньому поєдинку