Мейвезер опозорился, не сумев нокаутировать блогера: лучшие моменты боя

Поединок легендарного Флойда Мейвезера против шоумена Логана Пола прошел все восемь раундов и завершился без объявления победителя – смотрите, как это было

Блогер выстоял против Мейвезера / Фото: Reuters

В Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся выставочный поединок между 44-летним легендарным боксером Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером-шоуменом Логаном Полом.

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Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты, а если схватка продлится все предусмотренное время, то победитель по итогу объявлен не будет. Так и произошло.

Первые два раунда Мейвезер не проявлял активности, держась на дистанции, а затем он пошел вперед. Удары экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях достигали цели, но Пол не был потрясен и достаточно умело клинчевал. В пятом-шестом раундах блогер выглядел уставшим, и казалось, что Мейвезер может добиться досрочной победы, но Пол выстоял. Публика встретила такое окончание боя недовольством.

ОБЗОР БОЯ

"Мне было весело. Мне уже не 21 год, но хорошо подвигаться с такими молодыми парнями и проверить свои навыки, – сказал Мейвезер, который должен получить не менее 110 миллионов долларов, после боя. – Против меня был отличный молодой боец. Сильный, крепкий. Он оказался лучше, чем я думал. Он крепкий, жесткий соперник. Это было хорошее действо. Хорошая небольшая работа. Он хороший парень. Мне было весело"

"Не хочу, чтобы кто-либо еще говорил мне, что возможно, а что нет, – сказал, в свою очередь, Логан Пол. – Тот факт, что я нахожусь здесь рядом с одним из самых величайших боксеров всех времен, доказывает, что любые прогнозы можно опровергнуть. Флойд, это было честью для меня. Ненавижу строить из себя придурка. Я люблю вас, ребята!"

"Я вернусь домой с мыслями: "Это Флойд позволил мне уцелеть?" Но для меня было большой честью разделить с ним ринг. Его сложно ударить! Всегда было сложно ударить. Мейвезер-Пол 2? Я не знаю. Дайте мне стать лучше", – добавил Пол

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Напомним, что по результатам взвешивания накануне боя Мейвезер оказался на 15,4 кг легче Пола – 70,3 кг против 85,7 кг.