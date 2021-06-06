Ефектним нокаутом з'явився ще один чемпіон світу в суперважкій вазі

Молодий британець Даніель Дюбуа в рідних стінах легко розправився з румуном Богданом Діну і завоював титул тимчасового чемпіона за версією WBA

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У суботу ввечері в англійському місті Телфорд пройшов вечір боксу. У головному бою 23-річний британець Даніель Дюбуа і 34-річний румун Богдан Діну билися за звання тимчасового чемпіона світу за версією WBA в суперважкому дивізіоні. Як відомо, основний пояс цієї організації належить Ентоні Джошуа, але той ніяк не може визначитися з наступним суперником.

Раніше говорили, що Усик може зустрітися з Дюбуа.

Незважаючи на молодість, Даніель проводив вже 17-й поєдинок в професіоналах. До цього він виграв 15 боїв, з яких 14 – нокаутом! За що й отримав прізвисько Динаміт. Однак наприкінці минулого року програв співвітчизнику Джо Джойсу, який претендує на бій з Олександром Усиком.

Повернення Дюбуа вийшло переконливим. "Файт" не протривав і чотирьох хвилин. На самому початку другого раунду британець звалив суперника потужним ударом правою, від якого Діну так і не прийшов до тями. До вашої уваги – весь швидкоплинний поєдинок.

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Отже, Дюбуа став черговим претендентом на зустріч з Ентоні. Правда, в черзі за вихід в ринг проти чемпіона він все ж розташується після Олександра Усика. Переговори команди українця з Джошуа тривають.