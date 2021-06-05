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Усик – занадто великий ризик для Джошуа: чому поєдинок на межі зриву

Олена Павлова Олена Павлова
5 червня, 18:34
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Томмі Ф'юрі висловився про можливий поєдинок чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа з обов'язковим претендентом по лінії WBO українцем Олександром Усиком
Брати Тайсон і Томмі Ф'юрі
Брати Тайсон і Томмі Ф'юрі / Фото: Instagram

Брат чемпіона світу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, Томмі Ф'юрі, поділився думкою про можливий поєдинок власника поясів WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа з обов'язковим претендентом по лінії WBO українцем Олександром Усиком. Раніше Джошуа зробив Усику чесну пропозицію, а кримчанин і його промоутер вивчають умови.

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"Я не знаю, як вчинить Джошуа. Можливо, він не захоче проводити бій з Усиком. Я думаю, що це занадто великий ризик для нього. Він знає, які гроші приготовлені для нього за бій з Тайсоном, і його команда не захоче йти на будь-який ризик. Вони зробили це перед боєм з Руїсом – і подивіться, що сталося. Вони не хочуть повторення", – сказав Томмі YouTube-каналу iFL TV

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа
Олександр Усик проти Ентоні Джошуа / Фото: Instagram

"Якщо Джошуа звільнить титул, це мене не здивує. Але якщо вони поб'ються, то це буде ще один відмінний поєдинок"

Нагадаємо, що WBO зобов'язала Джошуа провести захист титулув бою проти обов'язкового претендента Усика. Сторонам давали час домовитися до 31 травня, інакше будуть призначені торги за право організувати бій. Але потім дали невелику відстрочку.

Днями ми писали, що Усик готовий боксувати з Джошуа хоч сьогодні.

Тим часом промоутер озвучив гонорар за бій Усика з Джошуа: десятки мільйонів за перемогу.

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