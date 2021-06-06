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Скандальний блогер переважив "золотого" Мейвезера перед боєм на 15 кг

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
6 червня, 11:01
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Балакучий Логан Пол і непереможний боксер-професіонал Флойд Мейвезер зійдуться на рингу в Маямі ввечері 6 червня, хоча значно різняться у вазі
/ Фото: Twitter

Сьогодні на відкритому стадіоні в американському штаті Флорида відбудеться визначне шоу. Головною подією в ньому стане бій за правилами боксу між колишнім чемпіоном у п'яти вагових категоріях Флойдом Мейвезером і YouTube-блогером Логаном Полом. Вночі за нашим часом опоненти засвітилися на офіційній церемонії зважування.

Нещодавно Мейвезер напав на блогера, той зірвав з нього кепку і зробив з нею тату.

26-річний Логан показав на вагах 85,8 кг, тоді як 44-річний ветеран спорту – всього 70,3. При цьому Пол не зміг обійтися без уколів на адресу боксера, пообіцявши розвінчати "найбільшу симуляцію в історії".

Флойд давно відійшов від справ, але все ж не може встояти перед спокусою заробити величезні гроші. Очікується, що він отримає не менше 110 мільйонів доларів! В його професійній кар'єрі 50 переможних боїв. Востаннє, у 2017 році, боксер на прізвисько "Гроші" нокаутував зірку UFC Конора Макгрегора. Трохи пізніше, в 2018-му, у виставковому поєдинку він легко переміг японського кікбоксера.

Як відомо, судді не будуть заважати Мейвезеру бити блогера.

Дивіться, як Логан готувався до поєдинку.

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