Ломаченко показав вражаючу вертуху перед боєм з небезпечним японцем

Український боксер сподівається підійти у всеозброєнні до поєдинку з Масайосі Накатані, який запланований на 26 червня, і тренується в США

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Всього 20 днів залишається до повернення в ринг колишнього чемпіона світу в легкій вазі Василя Ломаченка. Зовсім скоро він буде битися в Лас-Вегасі з Масайосі Накатані, який зазнав всього однієї поразки в професіоналах. У ці дні 33-річний українець проводить тренувальний табір в Каліфорнії, періодично даючи про себе знати в соцмережах.

Напередодні японець назвав удар, яким переможе Ломаченка.

Минулої ночі Василь на своїй сторінці в Instagram показав, як займається з грушею, продемонструвавши відмінну реакцію. При цьому хлопець блиснув "вертухою" – ударами з розвороту.

А кілька днів назад Лома продемонстрував більш абстрактний кадр, написавши, що перебуває в Матриці і проходить перезавантаження.

Востаннє Вася бився в жовтні минулого року, програвши пояси чемпіона світу Теофімо Лопесу. На професійному рингу наш співвітчизник 14 разів перемагав і двічі поступався.

Тим часом Дюбуа став тимчасовим чемпіоном світу, нокаутувавши румуна Діну.

Дивіться, як Василь брав участь у зйомках до анонсу бою:

Відео різнобічних тренувань знаменитого боксера: