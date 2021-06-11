Ломаченко сходив в баню в Америці з релігійним другом

Український боксер по-різному готує свій організм до зустрічі з Масаесі Накатані, яка запланована в Лас-Вегасі на 26 червня

/ Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко сподівається повернути собі авторитет. Через 15 днів його чекає 17-й бій у професіоналах – з Масаесі Накатані. Японець поки що лише раз поступався в профі – американцеві Теофімо Лопесу. А ось в українця вже дві невдачі, так що повернення для нього носить доленосний характер. Тому і готується до нього Вася дуже серйозно.

Тим часом промоутер Ломаченка знайшов йому суперника-чемпіона. Василь може зустрітися з Девіном Гейні в грудні.

Сьогодні боєць з Білгорода-Дністровського на своїй сторінці в Instagram показав, як сходив в Каліфорнії в сауну.

Компанію йому склав давній знайомий Даніель. Релігійний хлопець своєрідно підтримав Лому після невдачі в бою з Лопесом:

"Часом ми отримуємо сильні удари від долі, щось втрачаємо дороге для нас. Але все, що нас не вбиває, робить сильнішими, і хороша новина, що все в житті швидкоплинно і кращі дні попереду! Це спорт, тут бувають і падіння, і злети, але найголовніше, що ти, Василь, – хороший, порядний і мудра людина! Повертайся сильніше, Champ ".

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Раніше Даніель становив компанію Олександру Усику.

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