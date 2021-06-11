11 червня 22:00 Про матч
Турція --
Італія --
12 червня 16:00
Уельс --
Швейцарія --
12 червня 19:00
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Ломаченко сходив в баню в Америці з релігійним другом

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
11 червня, 21:16
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Український боксер по-різному готує свій організм до зустрічі з Масаесі Накатані, яка запланована в Лас-Вегасі на 26 червня
/ Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко сподівається повернути собі авторитет. Через 15 днів його чекає 17-й бій у професіоналах – з Масаесі Накатані. Японець поки що лише раз поступався в профі – американцеві Теофімо Лопесу. А ось в українця вже дві невдачі, так що повернення для нього носить доленосний характер. Тому і готується до нього Вася дуже серйозно.

Тим часом промоутер Ломаченка знайшов йому суперника-чемпіона. Василь може зустрітися з Девіном Гейні в грудні.

Сьогодні боєць з Білгорода-Дністровського на своїй сторінці в Instagram показав, як сходив в Каліфорнії в сауну.

Компанію йому склав давній знайомий Даніель. Релігійний хлопець своєрідно підтримав Лому після невдачі в бою з Лопесом:

"Часом ми отримуємо сильні удари від долі, щось втрачаємо дороге для нас. Але все, що нас не вбиває, робить сильнішими, і хороша новина, що все в житті швидкоплинно і кращі дні попереду! Це спорт, тут бувають і падіння, і злети, але найголовніше, що ти, Василь, – хороший, порядний і мудра людина! Повертайся сильніше, Champ ".

Читайте також: Ломаченко в таборі з ефектною блондинкою , А в спарингах йому допомагає Гвоздик.

Раніше Даніель становив компанію Олександру Усику.

Дивіться сюжет про вечір боксу в Києві за участю брата Каріма Бензема:

До вашої уваги – анонс фільму про збірну України з футболу:

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