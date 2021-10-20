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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

На Усика нацькують бійцівського пса! Новий тренер Джошуа погрожує українцю

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 жовтня, 14:15
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Новий наставник Ентоні Джошуа обіцяє зробити його найкрутішим бійцівським псом у світі, здатним розірвати Олександра Усика
Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: Getty Images, Reuters

63-річний американський фахівець Ронні Шилдс зробив першу заяву після того, як став новим тренером Ентоні Джошуа. Шилдс обіцяє, що в реванші проти Олександра Усика вийде вже не той безпорадний боксер, яким Ей-Джей був 25 вересня на стадіоні "Тоттенгем", а бійцівський пес, який прагне крові.

"Ентоні сам сказав мені: "Знаю, в мене не вірять. Люди не вірять, що в мені є бійцівський пес. Не вірять, що я можу рвати і метати в рингу. Вони вважають, що я – суто боксер", – наводить слова Шилдса Vringe.com. – "Він сказав: "Але я буду в реванші бійцівським псом. Просто мені потрібно, щоб ти навчив мене, як бути найкрутішим бійцівським псом у світі".

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"Я запитав у нього: "Навіщо ти весь час намагався боксувати з Усиком?" Схоже, це був такий план на бій. Це був неправильний план. І він це знає. У Джошуа є інстинкти бійцівського пса. Моє завдання – навчити їх використовувати в рингу".

"Чи може Джошуа побити Тайсона Ф'юрі? Звісно, може! – вважає Шилдс. – Він значно більший, ніж здається. У ньому немає зайвого жиру. Відмінна будова тіла. Але ми з ним не говоримо про Ф'юрі. Перед нами інше завдання – побити Усика. Спершу потрібно пройти Усика".

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа
Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: REUTERS

Раніше Ронні Шилдс тренував відомих нокаутерів – Майка Тайсона і Евандера Холіфілда.

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Відзнчимо, що реванш Джошуа – Усик має відбутися до 25 квітня.

Фаворитом букмекери називають Усика.

За словами промоутера Ентоні, в реванші Джошуа знищить Усика, як колись Володимира Кличка.

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