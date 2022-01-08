Ломаченко так не вміє: убивчий нокаут в Аргентині

23-річний аргентинець Алексіс Ребоцціо проводив свій дебютний поєдинок на профі-рингу, але це не перешкодило йому ефектно нокаутувати свого суперника та співвітчизника – 25-річного Хуана Альберто Батисту.
За 30 секунд до завершення першого раунду в розміні ударами Ребоцціо влучив Батисті лівим у щелепу – опинившись на підлозі рингу, Хуан Альберто подивився вгору, думаючи, чи може він продовжити бій.
Край його болісним сумнівам поклав рефері, присудивши дострокову перемогу Ребоцціо.
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Для останнього це перша вікторія у профі у другій найлегшій вазі (до 55 кг), позаяк Батиста програв уже третій двобій із трьох.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Василь Ломаченко теж міг нокаутувати Річарда Коммі, але замість того, щоб добити його в сьомому раунді після нокдауну, попросив кут африканця викинути рушник.
Зрештою глядачі нокаут у виконанні Васі так і не побачили – Коммі вистояв усі 12 раундів.
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