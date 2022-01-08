Ломаченко так не вміє: убивчий нокаут в Аргентині

Початок 2022 року відзначився яскравим нокаутом під час вечора боксу в аргентинському місті Санта-Фе

Ребоцціо нокаутував Батисту / Фото: YouTube

23-річний аргентинець Алексіс Ребоцціо проводив свій дебютний поєдинок на профі-рингу, але це не перешкодило йому ефектно нокаутувати свого суперника та співвітчизника – 25-річного Хуана Альберто Батисту.

За 30 секунд до завершення першого раунду в розміні ударами Ребоцціо влучив Батисті лівим у щелепу – опинившись на підлозі рингу, Хуан Альберто подивився вгору, думаючи, чи може він продовжити бій.

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Край його болісним сумнівам поклав рефері, присудивши дострокову перемогу Ребоцціо.

Для останнього це перша вікторія у профі у другій найлегшій вазі (до 55 кг), позаяк Батиста програв уже третій двобій із трьох.

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Нагадаємо, наприкінці минулого року Василь Ломаченко теж міг нокаутувати Річарда Коммі, але замість того, щоб добити його в сьомому раунді після нокдауну, попросив кут африканця викинути рушник.

Ломаченко vs Коммі / Фото: Getty Images

Зрештою глядачі нокаут у виконанні Васі так і не побачили – Коммі вистояв усі 12 раундів.