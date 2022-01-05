Відлетів на два метри: гарматний удар відправив боксера у глибокий нокаут

Яскравий нокаут в поєдинку двох боксерів-початківців
Вже в другому раунді Нассоро спіймав суперника потужним ударом у голову, після чого той відлетів на кілька метрів і впав на канвас непритомний.
Рефері почав діставати капу з рота боксера, побоюючись за його здоров'я, і тільки потім дав відмашку про завершення бою.
Цікаво, що для переможця це була перша перемога у кар'єрі. Дебютний бій Юнус Нассоро, як і його жертва Еммануель Шендада, програв.
Далі по темі
Читайте також:
- Один удар – і суперник у комі: жахливий нокаут у MMA
- Вилетів за канати: ефектний нокаут у півнячих боях
- Ексукраїнець заїхав рефері у щелепу за нокаут на користь спадкоємця Кличка (відео)
- Ловив свою душу під канатами: моторошний нокаут на Новий рік (відео)
- Впечатав у сітку: боєць MMA знищив суперника за 10 секунд