Один удар – і суперник у комі: жахливий нокаут у MMA

Жахливий нокаут в MMA
Бійці зійшлися у центральному колі, обмінюючись ударами, забувши про захист. У цьому компоненті один із бійців виявився набагато точнішим – його постріл з правої виявився фатальним.
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Суперник знепритомнів ще до падіння, а потім впав обличчям вниз. Рефері намагався привести бідолаху до тями, але той не реагував – справді моторошний момент!
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