Впечатав у сітку: боєць MMA знищив суперника за 10 секунд

Для нокауту вистачило всього 10 секунд
Щойно почався бій, Коста відразу ж кинувся на суперника і затиснув біля сітки. Кількома розгонистими ударами він вирубив Алвеса, а потім, коли той втратив рівновагу, продовжив бити, притиснувши до сітки.
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Алвес так і сповзав сіткою під градом ударів, поки бій не зупинив рефері.
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