Впечатав у сітку: боєць MMA знищив суперника за 10 секунд

Бразильський боєць змішаних єдиноборств Кайке Коста здобув ефектну перемогу над своїм співвітчизником Даніелем Алвесом

Для нокауту вистачило всього 10 секунд

Щойно почався бій, Коста відразу ж кинувся на суперника і затиснув біля сітки. Кількома розгонистими ударами він вирубив Алвеса, а потім, коли той втратив рівновагу, продовжив бити, притиснувши до сітки.

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Алвес так і сповзав сіткою під градом ударів, поки бій не зупинив рефері.

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