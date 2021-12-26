Кличте лікаря! Суддя найбільше злякався після брутального нокауту коліном

У першому раунді Сафарі намагався схопити суперника за ноги, щоб перевести в партер, але в цей момент Курамагомедов різко вдарив коліном і влучив у щелепу супернику.
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Рефері у ту ж мить відреагував на нокаут і відштовхнув переможця, а потім відразу ж почав махати рукою у бік медиків, щоб вони швидше надали допомогу постраждалому.
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Звичайно, удар Курамагомедова виглядав справді страшно, але, на щастя, Сафарі швидко прийшов до тями і самостійно піднявся на ноги.
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