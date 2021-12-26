Зовите врача! Судья больше всех испугался после брутального нокаута коленом

В первом раунде Сафари пытался схватить соперника за ноги, чтобы перевести в партер, но в этот момент Курамагомедов резко ударил коленом и попал прямо в челюсть сопернику.
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Рефери тут же отреагировал на нокаут и оттолкнул победителя, а затем сразу же начал махать рукой в сторону медиков, чтобы они побыстрее предоставили помощь пострадавшему.
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Конечно, удар Курамагомедова выглядел действительно жутко, но, к счастью, Сафари быстро пришел в себя и самостоятельно поднялся на ноги.
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