Вилетів із рингу: жахливий нокаут боксера в Росії

Согоян розпочав поєдинок активно і за півхвилини до кінця першого раунду відправив свого суперника в нокаут.
Атака була настільки лютою, що Сапаєв у прямому значенні слова вилетів з рингу – після нокауту боксер сперся на канати, але ті його не витримали.
До речі, тут ще треба врахувати, що організатори турніру прорахувалися з інвентарем. Ринг був зроблений у класичному стилі – така тематика всього вечора боксу.
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Але при цьому канати були погано натягнуті, через що страждали самі боксери. Перед цим інший боксер вилетів з рингу і не зміг продовжити бій.
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