Вилетів за канати: ефектний нокаут у півнячих боях

В'єтнамець Ван Тао Тран нокаутував таїландця Бунруенга Пхайома після потужного правого хука.
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Пхайом відлетів до канатів і вилетів за межі рингу. Рефері почав відраховувати до десяти, але на півдорозі зрозумів, що немає сенсу.
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Ван Тао Тран здобув 14-ту перемогу на професійному рингу та 9-у – дострокову. Непоганий результат, враховуючи вагову категорію, яку через малу вагу порівнюють з півнячими боями (Bantam – бентамка (порода курок).
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