Вылетел за канаты: эффектный нокаут в петушиных боях

Вьетнамец Ван Тао Тран нокаутировал таиландца Бунруэнг Пхайом после мощного хука правой.
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Пхайом отлетел к канатам и вылетел за пределы ринга. Рефери принялся отсчитывать до десяти, но на полпути понял, что нет смысла.
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Ван Тао Тран одержал 14-ю победу на профессиональном ринге и 9-ю – досрочную. Неплохой результат, учитывая весовую категорию, которую из-за малого веса сравнивают с петушиными боями (Bantam – бентамка (порода куриц).
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