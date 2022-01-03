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Вылетел за канаты: эффектный нокаут в петушиных боях

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
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3 января, 12:15
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Поединок боксеров легчайшего веса подарил фанатам яркий нокаут. Поединок боксеров из Вьетнама и Таиланда завершился уже во втором раунде
Боксер вылетел за канаты после нокаута
Боксер вылетел за канаты после нокаута

Вьетнамец Ван Тао Тран нокаутировал таиландца Бунруэнг Пхайом после мощного хука правой.

Читайте также: Вылетел из ринга: жуткий нокаут боксера в России

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Пхайом отлетел к канатам и вылетел за пределы ринга. Рефери принялся отсчитывать до десяти, но на полпути понял, что нет смысла.

Ван Тао Тран одержал 14-ю победу на профессиональном ринге и 9-ю – досрочную. Неплохой результат, учитывая весовую категорию, которую из-за малого веса сравнивают с петушиными боями (Bantam – бентамка (порода куриц).

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