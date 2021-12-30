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Жестокость в женском MMA: девушка-гигант вырубила соперницу за 19 секунд

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор Спорт Сегодня
30 декабря, 09:30
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На турнире по смешанным единоборствам Jungle 104 в Бразилии женский поединок завершился уже спустя 19 секунд! Победительница не жалела соперницу
Келли Оттони победила Луану Сантос за 19 секунд
Келли Оттони победила Луану Сантос за 19 секунд

Келли Оттони замесила Луану Сантос в первой же атаке. Она выждала момент, а затем резким ударом правой ногой отправила оппонентку на канвас, после чего еще добавила кулаком в челюсть.

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В Сети фанаты MMA принялись обсуждать габариты девушек. Многим показалось, что они были из разных категорий. И вправду, Оттони выглядела гигантом на фоне более мелкой Сантос.

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