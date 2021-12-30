Жестокость в женском MMA: девушка-гигант вырубила соперницу за 19 секунд

Келли Оттони победила Луану Сантос за 19 секунд
Келли Оттони замесила Луану Сантос в первой же атаке. Она выждала момент, а затем резким ударом правой ногой отправила оппонентку на канвас, после чего еще добавила кулаком в челюсть.
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В Сети фанаты MMA принялись обсуждать габариты девушек. Многим показалось, что они были из разных категорий. И вправду, Оттони выглядела гигантом на фоне более мелкой Сантос.
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