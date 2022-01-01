Ловил свою душу под канатами: жуткий нокаут на Новый год (видео)

В Африке смена года на календаре отметилась страшным нокаутом в поединке двух нигерийских боксеров

Адейеми нокаутировал Амосу / Фото: YouTube

В рамках вечера бокса в нигерийском Лагосе местный боксер Тунде Сегун Адейеми по прозвищу Война одолел своего соотечественника Уильямса Амосу, известного по прозвищу Каки.

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Жуткий нокаут произошел за 25 секунд до конца первого раунда, когда Адейеми вырубил Амосу ударом правой. Поверженный нигериец, упав под канаты, поднял свою правую руку.

"Словно ученик, желающий дать ответ на вопрос учителя", – написал по этому поводу один из болельщиков в соцсетях.

"Скорее, этой рукой он пытался поймать свою душу, улетавшую на небеса", – более цинично высказался другой фанат африканского бокса.

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Отметим, что для 23-летнего Адейеми эта победа стала первой на профи-ринге в двух боях после ничьей в дебюте.

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Нокаутированный Амосу, в свою очередь, впервые в своей профи-карьере проиграл. До этого у 26-летнего бойца была одна победа.