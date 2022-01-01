Ловил свою душу под канатами: жуткий нокаут на Новый год (видео)

В рамках вечера бокса в нигерийском Лагосе местный боксер Тунде Сегун Адейеми по прозвищу Война одолел своего соотечественника Уильямса Амосу, известного по прозвищу Каки.
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Жуткий нокаут произошел за 25 секунд до конца первого раунда, когда Адейеми вырубил Амосу ударом правой. Поверженный нигериец, упав под канаты, поднял свою правую руку.
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"Словно ученик, желающий дать ответ на вопрос учителя", – написал по этому поводу один из болельщиков в соцсетях.
"Скорее, этой рукой он пытался поймать свою душу, улетавшую на небеса", – более цинично высказался другой фанат африканского бокса.
Отметим, что для 23-летнего Адейеми эта победа стала первой на профи-ринге в двух боях после ничьей в дебюте.
Нокаутированный Амосу, в свою очередь, впервые в своей профи-карьере проиграл. До этого у 26-летнего бойца была одна победа.
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