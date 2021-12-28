Капа улетела с ринга! Жестокий нокаут в весе Ломаченко

В самом богатом городе Танзании, Дар-эс-Саламе, состоялся вечер бокса, в рамках которого был зафиксирован эффектный нокаут

Зеленая капа улетает с ринга / Фото: Twitter

В поединке легковесов танзанийский проспект Джума Чоки на родном ринге потушил свет малавийцу Салиму Чазаме по прозвищу Разрушитель.

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В третьем раунде Чоки выбросил два кряду размашистых боковых. Если левый пролетел чуть мимо цели, то правый угодил в челюсть Чазаме – удар был такой силы, что зеленая капа у малавийца вылетела за пределы ринга, а сам Салиму завалился на канвас лицом вперед.

Спустя несколько секунд после сокрушительного удара Чазама сумел встать на ноги, но рефери благоразумно остановил бой, присудив победу Чоки.

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Для непобедимого танзанийца Чоки это пятая виктория на профи-ринге, вторая – нокаутом.

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Тогда как малавиец Чазама потерпел уже седьмое поражение (пятое – нокаутом) при двух ничьих и 13 победах.

Ранее был назван лучший нокаут года в боксе – таковым признали левый хук, которым Оскар Вальдес завалил Мигеля Берчельта.