Как же он его бил: на зверское избиение боксера страшно смотреть

В середине первой трехминутки Гомес точно попал правым хуком, после чего его соперника повело.
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Почувствовав кровь, кубинец бросился добивать Колларда. Он зажал его в углу и обрушил град ударов. Казалось, американец выстоит, но вторая волна атаки все же оказалась для него непосильной – нокдаун.
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Коллард поднялся на ноги, но продержаться хотя бы до конца раунда ему не удалось. Гомес снова набросился на него с яростной атакой и заставил рефери остановить бой.
Впрочем, нужно отметить стойкость Колларда. Несмотря на пропущенные удары, он держался на ногах и даже пытался отвечать.
Коллард потерпел четвертое поражение подряд, а всего на его счету 6 поражений при 9 победах и 3 ничьих.
Гомес одержал пятую победу в пяти боях на профессиональном ринге. Все – нокаутом. Он выступает в первом среднем весе.
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