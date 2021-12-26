Як же він його бив: на звіряче побиття боксера страшно дивитись

Кубинський боксер Йоелвіс Гомес здобув швидку перемогу над суперником із США Клеєм Коллардом. Бій завершився вже у першому раунді

Побиття продовжувалось менше одного рауна / Фото: Колаж: Сьогодні

У середині першої трихвилинки Гомес точно влучив правим хуком, після чого його суперника повело.

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Відчувши кров, кубинець кинувся добивати Колларда. Він затиснув його у кутку і обрушив град ударів. Здавалося, американець вистоїть, але друга хвиля атаки все ж таки виявилася для нього непосильною – нокдаун.

Коллард піднявся на ноги, але протриматися хоч би до кінця раунду йому не вдалося. Гомес знову накинувся на нього з лютою атакою і змусив рефері зупинити бій.

Втім, слід зазначити стійкість Колларда. Незважаючи на пропущені удари, він тримався на ногах і намагався навіть відповідати.

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Коллард зазнав четвертої поразки поспіль, а всього на його рахунку 6 поразок при 9 перемогах та 3 нічиїх.

Гомес здобув п'яту перемогу у п'яти боях на професійному рингу. Усі – нокаутом. Він виступає у першій середній вазі.

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