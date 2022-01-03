Наче вазеліном намазали. Боксер ефектно відлетів за канати

У Танзанії пройшов вечір боксу, де зустрілися два боксери середньої ваги – Джума Міфаджіо та Ентоні Езекіль.
Поєдинок завершився вже у першому раунді. Езекіль влучив супернику в голову і той зробив крок назад, щоб спертися на канати. Проте прослизнув між ними, наче намазаний вазеліном. Міфаджіо ефектно вилетів за межі рингу.
Рефері зупинив поєдинок та присудив перемогу Езекілю.
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Debutant Antony Ezekiel (1-0) knocks Juma Mifagio (0-1) з ring для KO-1 бік в їх серединний кут Saturday in Morogoro, Tanzania- Tim Boxeo (@TimBoxeo) January 3, 2022
Mbuyu Studios pic.twitter.com/xhcDEDel5O
Нагадаємо, що грандіозним скандалом завершився бій Віктора Вихриста та Яго Кіладзе. Незгодний із достроковою зупинкою бою Кіладзе вдарив рефері у підборіддя.
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