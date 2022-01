Будто вазелином намазали. Боксер эффектно улетел за канаты

В Танзании прошел вечер бокса, где встретились два боксера среднего веса – Джума Мифаджио и Энтони Эзекиль.

Поединок завершился уже в первом раунде. Эзекиль попал сопернику в голову и тот сделал шаг назад, чтобы опереться об канаты. Однако проскользнул между ними, словно намазанный вазелином. Мифаджио эффектно вылетел за пределы ринга.

Рефери остановил поединок и присудил победу Эзекилю.

Debutant Antony Ezekiel (1-0) knocks Juma Mifagio (0-1) out of the ring for a KO-1 victory in their middleweight bout Saturday in Morogoro, Tanzania



