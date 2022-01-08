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Сім'я Ломаченків розпочала рік із великої поразки

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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8 січня, 12:08
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Всесвітня боксерська асоціація (WBA) назвала ім'я найкращого тренера 2021 року – у боротьбі за це звання Анатолій Ломаченко програв мексиканцю Едді Рейносо
Василь і Анатолій Ломаченки
Василь і Анатолій Ломаченки / Фото: Getty Images

У протистоянні за титул найкращого тренера минулого року Едді Рейносо перевершив Анатолія Ломаченка – батька та коуча Василя Ломаченка, а також Бена Девісона – наставника абсолютного чемпіона у першій напівсередній вазі британця Джоша Тейлора.

Сам же Рейносо працює з суперважами Енді Руїсом і Френком Санчесом, зіркою легкого дивізіону Раяном Гарсією, але найвідомішим його підопічним є Сауль Альварес – найкращий боксер сучасності незалежно від вагової категорії.

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Про присудження Рейносо звання "Тренер року" повідомляє сайт Всесвітньої боксерської асоціації (WBA).

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Нагадаємо, що 2021 року Сауль Альварес, якого тренує Рейносо, провів три бої, здолавши Авні Йилдирима, Біллі Джо Сондерса та Калеба Планта. Отже, розпочавши рік із титулом WBA, вже в листопаді Канело зібрав решту поясів і став абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі.

Абсолютний чемпіон Сауль Альварес
Абсолютний чемпіон Сауль Альварес / Фото: REUTERS

На відміну від Едді Рейносо, Анатолій Ломаченко працює з одним-єдиним підопічним – своїм сином Василем, який минулого року здобув дві перемоги – над Масайоші Накатані та Річардом Коммі, ставши одним із претендентів на поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі проти Джорджа Камбососа.

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Василь Ломаченко і його команда
Василь Ломаченко і його команда / Фото: Getty Images

Василь Ломаченко із батьком
Василь Ломаченко із батьком / Фото: Instagram

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