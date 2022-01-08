Семья Ломаченко начала год с крупного поражения

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назвала имя лучшего тренера 2021 года – в борьбе за это звание Анатолий Ломаченко проиграл мексиканцу Эдди Рейносо

Василий и Анатолий Ломаченко / Фото: Getty Images

В противостоянии за титул лучшего тренера прошлого года Эдди Рейносо обставил Анатолия Ломаченко – отца и коуча Василия Ломаченко, а также Бена Дэвисона – наставника абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе британца Джоша Тейлора.

Сам же Рейносо работает с супертяжеловесами Энди Руисом и Френком Санчесом, звездой легкого дивизиона Райаном Гарсией, но самым известным его подопечным является Сауль Альварес – лучший боксер современности независимо от весовой категории.

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О присуждении Рейносо звания "Тренер года" сообщает сайт Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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Напомним, что в 2021 году Сауль Альварес, которого тренирует Рейносо, провел три боя, одолев Авни Йылдырыма, Билли Джо Сондерса и Калеба Планта. Таким образом, начав год с титулом WBA, уже в ноябре Канело собрал недостающие пояса и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

Абсолютный чемпион Сауль Альварес / Фото: REUTERS

В отличие от Эдди Рейносо, Анатолий Ломаченко работает с одним-единственным подопечным – своим сыном Василием, который в прошлом году добыл две победы – над Масайоши Накатани и Ричардом Комми, став одним из претендентов на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе против Джорджа Камбососа.

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Василий Ломаченко и его команда / Фото: Getty Images