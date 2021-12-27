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Награда для папы: отец Ломанченко – номинант престижной премии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
27 декабря, 12:52
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Анатолий Ломаченко претендует на звание "Тренер года" по версии WBA
Анатолий Ломаченко уже получал награду "Лучшему тренеру мира"
Анатолий Ломаченко уже получал награду "Лучшему тренеру мира" / Фото: Instagram

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) определилась с претендентами на звание "Тренер года". Среди номинантов престижной премии нашлось место наставнику Василия Ломаченко – его отцу Анатолию Ломаченко.

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Конкуренцию Папаченко, как его называет Александр Усик, составят Эдди Рейносо – тренер абсолютного чемпиона в суперсреднем весе Сауля Альвареса, и Бен Дэвисон – тренер абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Джоша Тейлора.

"Этот год был важным для Анатолия Ломаченко, так как они с Василием смогли вернуться на вершину бокса, справившись с травмами и болезненными поражениями.

Теперь Лома вернул место на вершине рейтинга легкого веса и надеется встретиться с чемпионами в ближайшем будущем", – говорится в сообщении WBA.

Анатолий и Василий Ломаченко
Анатолий и Василий Ломаченко / Фото: Instagram

Добавим что WBA будет обсуждать с фанатами кандидатов на звание тренера года через свои социальные сети, а награды будут объявлены в начале 2022 года.

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Напомним, что в 2021 году Василий Ломаченко одержал две победы. В июне Хай-тек досрочно победил Масайоши Накатани, тем самым закрыв свое поражение от Теофимо Лопеса по очкам.

А в декабре Лома одержал уверенную победу над Ричардом Комми единогласным решением судей.

Василий Ломаченко VS Ричард Комми
Василий Ломаченко VS Ричард Комми / Фото: Getty Images

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Отметим, что Анатолий Ломаченко уже становился лучшим тренером мира по версиям боксерского портала SecondsOut (2016), ассоциации BWAA (2017 год) и журнала The Ring (2018).

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