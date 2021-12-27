Нагорода для тата: отець Ломанченко – номінант престижної премії

Анатолій Ломаченко претендує на звання "Тренер року" за версією WBA

Анатолій Ломаченко вже отримував нагороду "Найкращому тренеру світу" / Фото: Instagram

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) визначилася із претендентами на звання "Тренер року". Серед номінантів престижної премії знайшлося місце наставнику Василя Ломаченка – його батькові Анатолію Ломаченку.

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Конкуренцію Папаченку, як його називає Олександр Усик, складуть Едді Рейносо – тренер абсолютного чемпіона у суперсередній вазі Сауля Альвареса, та Бен Девісон – тренер абсолютного чемпіона у першій напівсередній вазі Джоша Тейлора.

"Цей рік був важливим для Анатолія Ломаченка, оскільки вони з Василем змогли повернутися на вершину боксу, впоравшись з травмами та болючими поразками. Тепер Лома повернув місце на вершині рейтингу легкої ваги та сподівається зустрітися з чемпіонами у найближчому майбутньому", – йдеться у повідомленні WBA.

Анатолій і Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Додамо, що WBA буде обговорювати з фанатами кандидатів на звання тренера року через свої соціальні мережі, а нагороди будуть оголошені на початку 2022 року.

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Нагадаємо, що у 2021 році Василь Ломаченко здобув дві перемоги. У червні Хай-тек достроково переміг Масайоші Накатані, тим самим закривши свою поразку від Теофімо Лопеса за очками.

А у грудні Лома здобув впевнену перемогу над Річардом Коммі одноголосним рішенням суддів.

Василь Ломаченко VS Річард Коммі / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що Анатолій Ломаченко вже ставав найкращим тренером світу за версіями боксерського порталу SecondsOut (2016), асоціації BWAA (2017 рік) та журналу The Ring (2018).