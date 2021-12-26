26 декабря 17:00
Манчестер Сити 6
Лестер 3
26 декабря 19:30
Астон Вилла 1
Челси 3
27 декабря 22:00
Ньюкасл --
Манчестер Юнайтед --
28 декабря 22:00
Лестер --
Ливерпуль --
29 декабря 21:30 Онлайн
Челси --
Брайтон --
29 декабря 22:15
Брентфорд --
Манчестер Сити --
1 января 2022 14:30 Онлайн
Арсенал --
Манчестер Сити --
2 января 2022 18:30 Онлайн
Челси --
Ливерпуль --
3 января 2022 19:30 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вулверхэмптон --
6 января 2022 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 2022 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 2022 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
9 января 2022 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 2022 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👩 Военник для женщин Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала 🚷 Дело Порошенко Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Усик показал сыновей: теперь ясно, кто из них будет боксером (фото)

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
26 декабря, 22:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Старший сын Александра Усика намерен стать футболистом, а вот младший, судя по всему, не против попытать счастья в ринге
Усик и его сыновья
Усик и его сыновья / Фото: Instagram

В Сети появились фотографии обладателя чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика с сыновьями.

Младшему, Михаилу, в январе исполнится семь лет. Старшему, Кириллу, в феврале будет девять.

Реклама

С обоими знаменитый украинец вышел на мороз позаниматься спортом.

При этом старший, Кирилл, на селфи с отцом держал подмышкой футбольный мяч.

Реклама

Младший же, Михаил, сжав кулаки, стал аккурат в ту же боксерскую стойку, что и его отец.

Похоже, быть Кириллу Усику футболистом (а ведь и Александр долгое время занимался в школе футбольного клуба Таврия, которую бросил из-за безденежья). Не зря Кирилл уже активно занимается этим видом спорта в столичном клубе Левый берег.

Реклама

Ну а Миша Усик, как видим, готов пойти по боксерским стопам отца.

Кстати, не так давно Александр Усик рассказал о разговоре со старшим сыном, который состоялся у него перед боем с Энтони Джошуа.

"Я лежал у Кирилла в комнате, и он говорит: "Не, ну ты у Джошуа выиграешь". Я у него спрашиваю: "А что мне для этого нужно сделать?" И он отвечает: "Пап, тебе нужно очень сильно потрудиться". Ему восемь лет, комар. Ты, вообще, откуда знаешь, что мне надо делать... Но он очень четко все сказал – сильно потрудиться... Что мы и сделали".

Усик против Джошуа
Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Добавим, что с женой Екатериной Александр Усик воспитывает троих детей: помимо сыновей, у них еще есть 11-летняя дочка Елизавета.

Усик и его дочь-парикмахер
Усик и его дочь-парикмахер / Фото: Instagram

Отметим, что после сенсационного сентябрьского поражения от украинца британец Джошуа, являющийся отцом-одиночкой, подумывает сделать из своего сына Джозефа Бэйли второго Усика.

"Недавно, боксируя со своим сыном, я задумался над тем, чтобы переставить его в левшу. В боксе не так уж и много левшей, и, как правило, они очень техничны. Взять того же Усика", – заявил Эй-Джей.

Джошуа с сыном и Усик
Джошуа с сыном и Усик / Фото: Reuters, gq.com

Читайте также:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Все новости
Новости спорта
Показать еще
Реклама
Врывайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Больше о ставках
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
ТОП-МАТЧИ НЕДЕЛИ

Ньюкасл

Завтра

22:00

Манчестер Юнайтед

6.80

4.50

1.47
Опрос
Опрос
Опрос
Кубок мира. Мужчины
1
Эмильен Жаклен Эмильен Жаклен
371
2
Кантен Фийон Майе Кантен Фийон Майе
369
3
Ветле Шостад Кристиансен Ветле Шостад Кристиансен
347
4
Себастьян Самуэльссон Себастьян Самуэльссон
344
5
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
336
Кубок мира. Женщины
1
Марте Олсбю-Ройселанн Марте Олсбю-Ройселанн
417
2
Эльвира Карин Эберг Эльвира Карин Эберг
387
3
Динара Алимбекова Динара Алимбекова
327
4
Лиза Тереза Хаузер Лиза Тереза Хаузер
321
5
Анна Сола Анна Сола
320
Девушки покера
PokerMatch

Кейтлин
Полк

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Шахтер
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Днепр-1
18
35:17
40
4
Заря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Александрия
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металлист 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львов
18
14:30
17
13
Черноморец
18
20:40
14
14
Ингулец
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Мариуполь
18
21:44
8
Показать больше
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять