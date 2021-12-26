Усик показал сыновей: теперь ясно, кто из них будет боксером (фото)

Старший сын Александра Усика намерен стать футболистом, а вот младший, судя по всему, не против попытать счастья в ринге

Усик и его сыновья / Фото: Instagram

В Сети появились фотографии обладателя чемпионских поясов WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика с сыновьями.

Младшему, Михаилу, в январе исполнится семь лет. Старшему, Кириллу, в феврале будет девять.

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С обоими знаменитый украинец вышел на мороз позаниматься спортом.

При этом старший, Кирилл, на селфи с отцом держал подмышкой футбольный мяч.

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Младший же, Михаил, сжав кулаки, стал аккурат в ту же боксерскую стойку, что и его отец.

Похоже, быть Кириллу Усику футболистом (а ведь и Александр долгое время занимался в школе футбольного клуба Таврия, которую бросил из-за безденежья). Не зря Кирилл уже активно занимается этим видом спорта в столичном клубе Левый берег.

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Ну а Миша Усик, как видим, готов пойти по боксерским стопам отца.

Кстати, не так давно Александр Усик рассказал о разговоре со старшим сыном, который состоялся у него перед боем с Энтони Джошуа.

"Я лежал у Кирилла в комнате, и он говорит: "Не, ну ты у Джошуа выиграешь". Я у него спрашиваю: "А что мне для этого нужно сделать?" И он отвечает: "Пап, тебе нужно очень сильно потрудиться". Ему восемь лет, комар. Ты, вообще, откуда знаешь, что мне надо делать... Но он очень четко все сказал – сильно потрудиться... Что мы и сделали".

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Добавим, что с женой Екатериной Александр Усик воспитывает троих детей: помимо сыновей, у них еще есть 11-летняя дочка Елизавета.

Усик и его дочь-парикмахер / Фото: Instagram

Отметим, что после сенсационного сентябрьского поражения от украинца британец Джошуа, являющийся отцом-одиночкой, подумывает сделать из своего сына Джозефа Бэйли второго Усика.

"Недавно, боксируя со своим сыном, я задумался над тем, чтобы переставить его в левшу. В боксе не так уж и много левшей, и, как правило, они очень техничны. Взять того же Усика", – заявил Эй-Джей.