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Як молотом по голові: боксера жорстко нокаутували в Мексиці

30 березня, 23:23

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Рафаель Росас переможно повернувся після восьмирічної паузи

Вісім років мексиканець Рафаель Росас відпочивав від боксу, але днями вирішив згадати молодість і повернутися в ринг. У суперники вибрав собі "мішка" Алехандро Сільву.

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Судіть самі в напівлегкій вазі у Росаса в послужному списку було 17 перемог, 1 поразка і 2 нічиї. У Сільви – 1 нічия і 17 поразок!

Дива не сталося. Росас погасив Сільву потужним ударом. Бідолаха ледве піднявся з рингу.

Дивіться яскраві нокаути:

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