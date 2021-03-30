Як молотом по голові: боксера жорстко нокаутували в Мексиці

Вісім років мексиканець Рафаель Росас відпочивав від боксу, але днями вирішив згадати молодість і повернутися в ринг. У суперники вибрав собі "мішка" Алехандро Сільву.
Судіть самі в напівлегкій вазі у Росаса в послужному списку було 17 перемог, 1 поразка і 2 нічиї. У Сільви – 1 нічия і 17 поразок!
Дива не сталося. Росас погасив Сільву потужним ударом. Бідолаха ледве піднявся з рингу.
In their featherweight bout in Tepic, Nayarit, Mexico, Rafael "Panadero" Rosas (18-1-2, 10 KO & # 39; s) returns to the ring for the first time since 2013 to snuff out Alejandro "La Cobrita" Silva ( 0-17-1) with a KO-1 victory pic.twitter.com/Bmv8Lse9SI- Tim – Boxeo Boxen Boks Box (@TimBoxeo) March 29, 2021
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