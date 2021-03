Как молотом по голове: боксера жестко нокаутировали в Мексике

Восемь лет мексиканец Рафаэль Росас отдыхал от бокса, но на днях решил тряхнуть стариной и вернуться в ринг. В соперники выбрал себе "мешка" Алехандро Сильву.

Судите сами в полулегком весе у Росаса в послужном списке было 17 побед, 1 поражение и 2 ничьи. У Сильвы – 1 ничья и 17 поражений!

Чуда не произошло. Росас погасил Сильву мощным ударом. Бедняга едва поднялся с ринга.

In their featherweight bout in Tepic, Nayarit, Mexico, Rafael "Panadero" Rosas (18-1-2, 10 KO's) returns to the ring for the first time since 2013 to snuff out Alejandro "La Cobrita" Silva (0-17-1) with a KO-1 victory pic.twitter.com/Bmv8Lse9SI