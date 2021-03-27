Погасил свет секретным ударом: эффектный нокаут в смешанных единоборствах

Как ему это удалось?

Иранский боец смешанных единоборств Сейедвали Дехган одержал эффектную победу над армянином Ваагном Овсепяном на турнире Mix Fight Events 46. Уже в первом раунде Дехган скрытым ударом с левой отправил соперника в глухой нокаут.

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С первого раза даже тяжело рассмотреть, каким образом иранец одержал победу. Тем не менее этот скрытый удар оказался решающим.

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