Погасил свет секретным ударом: эффектный нокаут в смешанных единоборствах

Иранский боец смешанных единоборств Сейедвали Дехган одержал эффектную победу над армянином Ваагном Овсепяном на турнире Mix Fight Events 46. Уже в первом раунде Дехган скрытым ударом с левой отправил соперника в глухой нокаут.
С первого раза даже тяжело рассмотреть, каким образом иранец одержал победу. Тем не менее этот скрытый удар оказался решающим.
Напомним, что сегодня поздно ночью Диллиан Уайт попытается взять реванш у Александра Поветкина. Трансляция боя Поветкин – Уайт есть на нашем сайте.
Еще сегодня ночью переводят часы на час вперед. А перед этим посмотрите новый выпуск шоу "Дед Панч и молодежь", в котором самый опытный журналист "Сегодня" разложил по полочкам... время. А заодно спросил у молодых и красивых, с кем им лучше спится.
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