"Давай ріж": Ломаченко встановив прапор біля свого будинку в Каліфорнії

Це прапор Білгород-Дністровського (колишнього Аккермана) – рідного міста Василя. Українець встановив його в Лос-Анджелесі, де готується до бою з японцем Накатані

Ломаченко з прапором Аккермана в Лос-Анджелесі / Фото: Instagram

Василь Ломаченко, який у США готується до бою з японцем Масайосі Накатані, у дворі свого дому в Каліфорнії встановив щоглу з прапором міста Аккермана (нинішнього Білгород-Дністровського). Там спортсмен народився 33 роки тому.

На задньому плані при цьому видніється прапор США.

Під час зйомки цього відео сталася невелика заминка.

"Ти вже знімаєш?" – звернувся до оператора Ломаченко.

"Так, уже пішло. Чи все з початку?" – відповів той.

"Так я потім обріжу", – сказав Ломаченко.

"Ну давай ріж".

Але все-таки боксер вирішив не обрізати початок.

"Ні, не обріжу. Так дивіться", – підписав ці кадри у себе в Instagram Ломаченко, додавши хештеги "#akkerman, #батьківщина, #flag

Відзначимо, що встановлення прапора рідного міста – традиційний ритуал перед виїзними боями для Ломаченка. Те ж саме, наприклад, було перед поєдинком з Хорхе Лінаресом, який відбувався 2018 року в Нью-Йорку.

Нагадаємо, наступний поєдинок проти японця Масайосі Накатані Василь проведе 26 червня в Лас-Вегасі в казино Virgin Hotels. Перед вильотом за океан Ломаченко потрапив у скандал, до Дня перемоги опублікувавши відео із забороненою георгіївською стрічкою.