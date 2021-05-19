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"Давай ріж": Ломаченко встановив прапор біля свого будинку в Каліфорнії

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
19 травня, 07:50
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Це прапор Білгород-Дністровського (колишнього Аккермана) – рідного міста Василя. Українець встановив його в Лос-Анджелесі, де готується до бою з японцем Накатані
Ломаченко з прапором Аккермана в Лос-Анджелесі
Ломаченко з прапором Аккермана в Лос-Анджелесі / Фото: Instagram

Василь Ломаченко, який у США готується до бою з японцем Масайосі Накатані, у дворі свого дому в Каліфорнії встановив щоглу з прапором міста Аккермана (нинішнього Білгород-Дністровського). Там спортсмен народився 33 роки тому.

На задньому плані при цьому видніється прапор США.

Під час зйомки цього відео сталася невелика заминка.

"Ти вже знімаєш?" – звернувся до оператора Ломаченко.

"Так, уже пішло. Чи все з початку?" – відповів той.

"Так я потім обріжу", – сказав Ломаченко.

"Ну давай ріж".

Але все-таки боксер вирішив не обрізати початок.

"Ні, не обріжу. Так дивіться", – підписав ці кадри у себе в Instagram Ломаченко, додавши хештеги "#akkerman, #батьківщина, #flag

Відзначимо, що встановлення прапора рідного міста – традиційний ритуал перед виїзними боями для Ломаченка. Те ж саме, наприклад, було перед поєдинком з Хорхе Лінаресом, який відбувався 2018 року в Нью-Йорку.

Нагадаємо, наступний поєдинок проти японця Масайосі Накатані Василь проведе 26 червня в Лас-Вегасі в казино Virgin Hotels. Перед вильотом за океан Ломаченко потрапив у скандал, до Дня перемоги опублікувавши відео із забороненою георгіївською стрічкою.

Ломаченко після операції на плечі Відео: lomus_official
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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