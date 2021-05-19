"Давай режь": Ломаченко установил флаг возле своего дома в Калифорнии

Это флаг Белгород-Днестровского (бывшего Аккермана) – родного города Василия. Украинец установил его в Лос-Анджелесе, где готовится к бою с японцем Накатани

Ломаченко с флагом Аккермана в Лос-Анджелесе / Фото: Instagram

Василий Ломаченко, который в США готовится к бою с японцем Масаеси Накатани, во дворе своего дома в Калифорнии установил мачту с флагом города Аккермана (нынешнего Белгород-Днестровского). Там спортсмен родился 33 года назад.

На заднем плане при этом виднеется флаг США.

Во время сьемки этого видео произошла небольшая заминка.

"Ты уже снимаешь?" – обратился к оператору Ломаченко.

"Да, уже пошло. Или с начала?" – ответил тот.

"Так я потом обрежу", – сказал Ломаченко.

"Ну давай режь".

Но все-таки боксер решил не обрезать начало.

"Нет, не обрежу. Так смотрите", – подписал эти кадры у себя в Instagram Ломаченко, добавив хештеги "#akkerman, #родина, #flag

Отметим, что установка флага родного города – традиционный ритуал перед выездными боями для Ломаченко. То же самое, например, было перед поединком с Хорхе Линаресом, который проходил в 2018 году в Нью-Йорке.

Напомним, следующий поединок против японца Масаеси Накатани Василий проведет 26 июня в Лас-Вегасе в казино Virgin Hotels. Перед вылетом за океан Ломаченко угодил в скандал, ко Дню победы опубликовал видео с запрещенной георгиевской лентой.