Изменить язык на: UA Перейти к новостям
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

"Давай режь": Ломаченко установил флаг возле своего дома в Калифорнии

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
19 мая, 07:50
Копировать ссылку
Это флаг Белгород-Днестровского (бывшего Аккермана) – родного города Василия. Украинец установил его в Лос-Анджелесе, где готовится к бою с японцем Накатани
Ломаченко с флагом Аккермана в Лос-Анджелесе
Ломаченко с флагом Аккермана в Лос-Анджелесе / Фото: Instagram

Василий Ломаченко, который в США готовится к бою с японцем Масаеси Накатани, во дворе своего дома в Калифорнии установил мачту с флагом города Аккермана (нынешнего Белгород-Днестровского). Там спортсмен родился 33 года назад.

На заднем плане при этом виднеется флаг США.

Во время сьемки этого видео произошла небольшая заминка.

"Ты уже снимаешь?" – обратился к оператору Ломаченко.

"Да, уже пошло. Или с начала?" – ответил тот.

"Так я потом обрежу", – сказал Ломаченко.

"Ну давай режь".

Но все-таки боксер решил не обрезать начало.

"Нет, не обрежу. Так смотрите", – подписал эти кадры у себя в Instagram Ломаченко, добавив хештеги "#akkerman, #родина, #flag

Отметим, что установка флага родного города – традиционный ритуал перед выездными боями для Ломаченко. То же самое, например, было перед поединком с Хорхе Линаресом, который проходил в 2018 году в Нью-Йорке.

Напомним, следующий поединок против японца Масаеси Накатани Василий проведет 26 июня в Лас-Вегасе в казино Virgin Hotels. Перед вылетом за океан Ломаченко угодил в скандал, ко Дню победы опубликовал видео с запрещенной георгиевской лентой.

Ломаченко после операции на плече Видео: lomus_official
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Больше новостей
История одной фотографии
Спортивные истории
Опрос
Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтер
26
51:19
54
3.
Заря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Днепр-1
26
36:38
30
8.
Львов
26
25:51
29
9.
Александрия
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Мариуполь
26
27:41
26
12.
Ингулец
26
24:36
26
13.
Олимпик
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опрос
Цитата дня

Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
10 тезисов из интервью

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять