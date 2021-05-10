Після скандалу з Днем перемоги Ломаченко полетів у США

Український боксер продовжує підготовку до поєдинку проти японця Масаєсі Накатані. Фінальна частина пройде в США, куди українець вирушив за півтора місяці до бою

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Український боксер Василь Ломаченко вчора потрапив в скандал з відео до Дня перемоги, де фігурувала георгіївська стрічка, а сьогодні залишив Україну, відправившись до США, де буде готуватися до поєдинку проти японця Масаєсі Накатані.

"Готовність №1. Василь Ломаченко відправився в США, де пройде фінальна стадія підготовки до бою з Масаєсі Накатані. Гарного польоту, чемпіоне!", – йдеться в повідомленні на офіційній сторінці боксера в Instagram.

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Бій Ломаченка – Накатані пройде 26 червня в Лас-Вегасі. На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Масаєсі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо, завоювавши титул інтерконтинентального чемпіона WBO.