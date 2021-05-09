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Ломаченко після відео, за яке світить строк, відвідав акцію Безсмертний полк

9 травня, 21:51

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Компанію українському боксеру склали батько і син. Раніше Василь опублікував ролик з "георгіївською" стрічкою, пропаганда якої в Україні тягне юридичну відповідальність

Василь Ломаченко з батьком і сином

Василь Ломаченко з батьком і сином / Фото: Instagram

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко 9 травня разом зі своїм батьком Анатолієм і сином відвідав акцію "Безсмертний полк".

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Боксер виклав фото у себе в Instagram.

Нагадаємо, раніше Ломаченко до Дня перемоги опублікував відео з "георгіївською" стрічкою.

Хоча напередодні в МВС нагадали, що в Україні заборонені комуністична, нацистська символіка і "георгіївська" стрічка, а порушення закону загрожує великим штрафом або п'ятьма роками в'язниці.

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Нагадаємо, кум Ломаченка Олександр Усик 9 травня опублікував те ж фото, що і рік тому – з ветераном, який став у боксерську стійку. Але цього разу додав до нього такі слова: "9 травня – перемога. І перемога це не моя і не ваша. А наших мужніх Дідів, Прадідів, Батьків, Синів. Нам потрібно це пам'ятати і шанувати пам'ять героїв. Всім – миру".

При цьому Усик, на відміну від Ломаченка, відключив коментарі до свого посту.

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