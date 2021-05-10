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После скандала с Днем победы Ломаченко улетел в США

10 мая, 13:20

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский боксер продолжает подготовку к поединку против японца Масаеси Накатани. Финальная часть пройдет в США, куда украинец отправился за полтора месяца до боя

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Украинский боксер Василий Ломаченко вчера попал в скандал с видео ко Дню победы, где фигурировала георгиевская ленточка, а сегодня покинул Украину, отправившись в США, где будет готовиться к поединку против японца Масаеси Накатани.

"Готовность №1. Василий Ломаченко отправился в США, где пройдет финальная стадия подготовки к бою с Масаеси Накатани. Хорошего полета, чемпион!", – говорится в сообщении на официальной странице боксера в Instagram.

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Бой Ломаченко – Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе. На счету 31-летнего японца 19 побед (13 – нокаутом) и одно поражение – от обидчика Васи Теофимо Лопеса. Масаеси быстро отошел от неудачи и в предыдущем поединке в декабре 2020 года нокаутировал Феликса Вердехо, завоевав титул интерконтинентального чемпиона WBO.

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