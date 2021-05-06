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"Трамбують Лопеса, хоча самі від нього отримали": Промо бою Ломаченко – Накатані висміяли в соцмережах

6 травня, 09:15

Олег Люлька Олег Люлька

Як Василь Ломаченко, так і Масайосі Накатані не знайшли нічого кращого, як похвалитися своїми діями в програних поєдинках з Теофімо Лопесом

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Василь Ломаченко опублікував в Instagram проморолик свого наступного поєдинку, в якому 26 червня в Лас-Вегасі Лома зустрінеться з японцем Масайосі Накатані.

"Король повертається!" – йдеться у відео, підготовленому промоутерською компанією Top Rank, яку представляє українець

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Правда, у багатьох уболівальників цей ролик викликав саркастичну посмішку, адже як хайлайти обох опонентів подані їхні удари в протистояннях з Теофімо Лопесом.

Хоча, нагадаємо, в підсумку Лопесу одноголосним рішенням суддів програв як Ломаченко (112-116, 109-119, 111-117), так і Накатані (110-118, 110-118, 109-119).

"У ролику обидва трамбують Лопеса, хоча насправді самі отримали від нього по самі вуха", – пишуть в коментарях фоловери

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/ Фото: Instagram

Читайте також: Цей дістане! Найкращі нокаути японського суперника Ломаченка

Додамо, що букмекери вже оприлюднили котирування на бій Ломаченко – Накатані. Імовірність виграшу поєдинку українцем оцінюється у 85 відсотків.

Як тренується Василь Ломаченко

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