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Ломаченко вийшов на пляж з гігантським м'ячем: через травму

5 травня, 14:07

Олег Люлька Олег Люлька

Український боксер нарощує силову міць перед американським поєдинком з японцем Накатані, до якого залишається менше двох місяців

Василь Ломаченко

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Василь Ломаченко, якого 26 червня в Лас-Вегасі чекає перший після поразки від Теофімо Лопеса бій проти японця Масайосі Накатані, активізував свою підготовчу роботу.

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Нещодавно Ломаченко показав, якими ударами збирається завалити японця.

А тепер Василь взяв у руки величезний м'яч, наповнений піском (медбол), і відправився з ним на пляж, щоб потренувати там свої спритність, координацію і силу.

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Оброслий щетиною Ломаченко навіть спробував пограти цим важким м'ячем у баскетбол, кинувши його в уявний кошик. Це було щось схоже на триочковий!

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Відзначимо, що медбол не надто тисне на зв'язки і суглоби, тому тренування з ним безпечніші для спортсменів після травм. Ломаченко ж, нагадаємо, бій з Лопесом проводив з ушкодженням, і відразу після нього боксеру зробили операцію на плечі.

Ломаченко після операції на плечі Відео: lomus_official
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/ Фото: Instagram

Додамо, що букмекери вже оприлюднили котирування на бій Ломаченко – Накатані. Імовірність виграшу поєдинку українцем оцінюється у 85 відсотків.

Як тренується Василь Ломаченко

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