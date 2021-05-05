Ломаченко вийшов на пляж з гігантським м'ячем: через травму

Український боксер нарощує силову міць перед американським поєдинком з японцем Накатані, до якого залишається менше двох місяців

Василь Ломаченко / Фото: Instagram

Василь Ломаченко, якого 26 червня в Лас-Вегасі чекає перший після поразки від Теофімо Лопеса бій проти японця Масайосі Накатані, активізував свою підготовчу роботу.

Реклама

Нещодавно Ломаченко показав, якими ударами збирається завалити японця.

А тепер Василь взяв у руки величезний м'яч, наповнений піском (медбол), і відправився з ним на пляж, щоб потренувати там свої спритність, координацію і силу.

Реклама

В тренді Білоруський спортсмен оголосив голодування на підтримку політв'язнів. Уже втратив 9 кг

Оброслий щетиною Ломаченко навіть спробував пограти цим важким м'ячем у баскетбол, кинувши його в уявний кошик. Це було щось схоже на триочковий!

Читайте також: Ломаченко може отримати реванш з Лопесом, але за незвичайної умови

Відзначимо, що медбол не надто тисне на зв'язки і суглоби, тому тренування з ним безпечніші для спортсменів після травм. Ломаченко ж, нагадаємо, бій з Лопесом проводив з ушкодженням, і відразу після нього боксеру зробили операцію на плечі.

Ломаченко після операції на плечі Відео: lomus_official

Реклама

/ Фото: Instagram

Додамо, що букмекери вже оприлюднили котирування на бій Ломаченко – Накатані. Імовірність виграшу поєдинку українцем оцінюється у 85 відсотків.

Як тренується Василь Ломаченко