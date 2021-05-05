Ломаченко вийшов на пляж з гігантським м'ячем: через травму

Василь Ломаченко / Фото: Instagram
Василь Ломаченко, якого 26 червня в Лас-Вегасі чекає перший після поразки від Теофімо Лопеса бій проти японця Масайосі Накатані, активізував свою підготовчу роботу.
Нещодавно Ломаченко показав, якими ударами збирається завалити японця.
А тепер Василь взяв у руки величезний м'яч, наповнений піском (медбол), і відправився з ним на пляж, щоб потренувати там свої спритність, координацію і силу.
Оброслий щетиною Ломаченко навіть спробував пограти цим важким м'ячем у баскетбол, кинувши його в уявний кошик. Це було щось схоже на триочковий!
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Відзначимо, що медбол не надто тисне на зв'язки і суглоби, тому тренування з ним безпечніші для спортсменів після травм. Ломаченко ж, нагадаємо, бій з Лопесом проводив з ушкодженням, і відразу після нього боксеру зробили операцію на плечі.
/ Фото: Instagram
Додамо, що букмекери вже оприлюднили котирування на бій Ломаченко – Накатані. Імовірність виграшу поєдинку українцем оцінюється у 85 відсотків.