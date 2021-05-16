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Чемпіон у відпустці: битий Кличком німець з нокаутом повернувся на ринг після чотирирічної паузи

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
16 травня, 13:14
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Після чотирьох років простою Мануель Чарр повернувся на ринг і нокаутував непереможного Крістофера Лавджоя. Німець зберіг звання чемпіона світу у відпустці і тепер може претендувати на титул регулярного
Мануель Чарр захистив титул "чемпіона у відпустці"
Мануель Чарр захистив титул "чемпіона у відпустці" / Фото: Getty Images

Останній суперник у кар'єрі Віталія Кличка німець Мануель Чарр повернувся на ринг після чотирирічної паузи і захистив звання "чемпіона світу за версією WBA у відпустці". 36-річний боксер нокаутував американця Крістофера Лавджоя вже в другому раунді, завдавши йому першої поразки в кар'єрі.

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Чарр отримав статус чемпіона у відпустці, коли не зміг провести бій проти Тревора Брайана в січні. Брайан, в свою чергу, переміг Бермейна Стіверна отримав титул регулярного чемпіона WBA і до кінця року повинен провести бій проти Мануеля.

У градації чемпіонів WBA вийшла цікава штука. Суперчемпіоном є Ентоні Джошуа, титул "регулярного" у Брауна, потім йде "чемпіон у відпустці" Чарр і "золотий" чемпіон Роберт Хеленіус. А ще обов'язковим претендентом на титул тут є Олександр Усик.

В андеркарті цього бою "Спадкоємець Кличко" брутально вирубив небитого поляка. Віктор Вихрист в Кельні завдав першої поразки Яцеку Пьятеку в його професійній кар'єрі. 48-річний поляк впав після попадання правим прямим від українського "Кулака".

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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