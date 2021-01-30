Усику на замітку: в суперважковаговиках з'явився новий чемпіон

Дон Кінг повернувся! Вперше за шість років легендарний промоутер організував вечір боксу. Боксерів Дон Кінг зібрав у Голлівуді.

Реклама

Читайте також: Це було схоже на похорон Ломаченка: чемпіон розповів, як провчив Матрицю

У головній події вечора боксу розігрувався вакантний титул регулярного чемпіона світу за версією WBA в суперважкій вазі. На ринг вийшли колишній чемпіон світу за версією WBC Бермейн Стіверн і Тревор Браян.

Бій почався досить конкурентно, але вже до середини поєдинку стало помітно, що Стіверн втомлюється і поступово віддає ініціативу в руки Браяна. Тревор став влучати все частіше, а в 11-му раунді акцентовано пробив двійку в голову Стіверна, після чого канадець опинився в нокдауні. Стіверн продовжив бій, але потім знову опинився на настилі. Рефері дав можливість продовжити бій, але Браян кинувся на добивання і забив Стіверна біля канатів.

Читайте також: "Треба бути патріотом України, а не виступати за путінську політику": вогняне інтерв'ю батька нашого профі-боксу

Реклама

У підсумку перемога технічним нокаутом в 11-му раунді дісталася Браяну, який тепер став новим володарем титулу WBA Regular, повідомляє allboxing.

В тренді Спалилися! Росія підкуповувала повіями боса світового біатлону

Нагадаємо, що раніше цей пояс належав Мануелю Чарру і саме він повинен був битися з Браяном. Однак не зміг вилетіти на бій до США через карантин.

Треба сказати, що Тревор Браян може бути потенційним суперником Олександра Усика. Український боєць зараз претендує на бій проти абсолютного чемпіона світу, який визначиться в поєдинку Джошуа – Ф'юрі. А потім вже доведеться захищати титули в боях з регулярними чемпіонами.

Браяну 31 рік. У нього на профі-рингу 21 бій – 21 перемога (15 нокаутом).

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама