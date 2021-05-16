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Чемпион в отпуске: битый Кличко немец с нокаутом вернулся на ринг после четырехлетней паузы

Александр Трикиша Александр Трикиша
16 мая, 13:14
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После четырех лет простоя Мануэль Чарр вернулся на ринг и нокаутировал непобедимого Кристофера Лавджоя. Немец сохранил звание чемпиона мира в отпуске и теперь может претендовать на титул регулярного
Мануэль Чарр защитил титул "чемпиона в отпуске"
Мануэль Чарр защитил титул "чемпиона в отпуске" / Фото: Getty Images

Последний соперник в карьере Виталия Кличко немец Мануэль Чарр вернулся на ринг после четырехлетней паузы и защитил звание "чемпиона мира по версии WBA в отпуске". 36-летний боксер нокаутировал американца Кристофера Лавджоя уже во втором раунде, нанесу ему первое поражение в карьере.

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Чарр получил статус чемпиона в отпуске, когда не смог провести бой против Тревора Брайана в январе. Брайан, в свою очередь, победил Бермейна Стиверна получил титул регулярного чемпиона WBA и до конца года обязан провести бой против Мануэля.

В градации чемпионов WBA получилась интересная штука. Суперчемпионом является Энтони Джошуа, титул "регулярного" у Брауна, затем идет "чемпион в отпуске" Чарр и "золотой" чемпион Роберт Хелениус. А ведь обязательным претендентом на титул здесь является Александр Усик.

В андеркарте этого боя "Наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка. Виктор Выхрист в Кельне нанес первое поражение Яцеку Пьятеку в его профессиональной карьере. 48-летний поляк упал после попадания правым прямым от украинского "Кулака".

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Я могу пожелать Суркису, чтобы следующий чемпионат они проиграли, а мы выиграли

Ринат Ахметов президент Шахтера
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