Усику на заметку: в супертяжах появился новый чемпион

Дон Кинг вернулся! Впервые за шесть лет легендарный промоутер организовал вечер бокса. Боксеров Дон Кинг собрал в Голливуде.

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В главном событии вечера бокса разыгрывался вакантный титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. На ринг вышли бывший чемпион мира по версии WBC Бермейн Стиверн и Тревор Брайан.

Бой начался довольно конкурентно, но уже к середине поединка стало заметно, что Стиверн устает и постепенно отдает инициативу в руки Брайана. Тревор стал попадать все чаще, а в 11-м раунде акцентированно пробил двойку в голову Стиверна, после чего канадец оказался в нокдауне. Стиверн продолжил бой, но затем снова оказался на настиле. Рефери дал возможность продолжить бой, но Брайан бросился на добивание и забил Стиверна у канатов.

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В итоге победа техническим нокаутом в 11-м раунде досталась Брайану, который теперь стал новым обладателем титула WBA Regular, сообщает allboxing.

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Напомним, что ранее этот пояс принадлежал Мануэлю Чарру и именно он должен был драться с Брайаном. Однако не смог вылететь на бой в США из-за карантина.

Надо сказать, что Тревор Брайан может быть потенциальным соперником Александра Усика. Украинский боец сейчас претендует на бой против абсолютного чемпиона мира, который определится в поединке Джошуа – Фьюри. А потом уже придется защищать титулы в боях с регулярными чемпионами.

Брайану 31 год. У него на профи-ринге 21 бой – 21 победа (15 нокаутом).

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