Бою Усик – Канело не буде: названо причину

Схоже, найкращий боксер світу незалежно від вагової категорії завершить кар'єру ще до того, як міг би відбутися його поєдинок з українцем

Олександр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Уболівальників, які вже почали чекати на поєдинок Олександра Усика проти знаменитого мексиканця Сауля "Канело" Альвареса, вирішив розчарувати колишній чемпіон світу американець Іше Сміт.

На думку Сміта, Канело не поб'ється ні проти Усика, ні проти Ф'юрі, бо незабаром завершить кар'єру. Хоча йому лише 31.

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"Якщо чесно, я вважаю, що Канело готується сказати "Адьос!" і завершити кар'єру найближчим часом. Йому залишилося зовсім небагато. Такі стрибки ваговими категоріями небезпечні для здоров'я. Його прощання з профі-рингом близьке, і ви ніколи не отримаєте бої, які так бажаєте побачити", – написав у себе в Twitter Іше Сміт.

Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Нагадаємо, що Сауль Альварес є найкращим боксером планети незалежно від вагової категорії. Він бився у різних дивізіонах – від 67 до 79 кг, а днями розбурхав світ боксу переходом до крузервейту.

Канело боксуватиме за титул у вазі 86,2 кг проти чемпіона WBC Ілунги Макабу з Конго.

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При цьому промоутер Олександр Красюк не виключив, що пізніше Сауль узагалі підніметься до хевівейту, де зустрінеться з Олександром Усиком.

Сауль Альварес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images