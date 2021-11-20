Бою Усик – Канело не буде: названо причину

Уболівальників, які вже почали чекати на поєдинок Олександра Усика проти знаменитого мексиканця Сауля "Канело" Альвареса, вирішив розчарувати колишній чемпіон світу американець Іше Сміт.
На думку Сміта, Канело не поб'ється ні проти Усика, ні проти Ф'юрі, бо незабаром завершить кар'єру. Хоча йому лише 31.
"Якщо чесно, я вважаю, що Канело готується сказати "Адьос!" і завершити кар'єру найближчим часом. Йому залишилося зовсім небагато. Такі стрибки ваговими категоріями небезпечні для здоров'я. Його прощання з профі-рингом близьке, і ви ніколи не отримаєте бої, які так бажаєте побачити", – написав у себе в Twitter Іше Сміт.
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Нагадаємо, що Сауль Альварес є найкращим боксером планети незалежно від вагової категорії. Він бився у різних дивізіонах – від 67 до 79 кг, а днями розбурхав світ боксу переходом до крузервейту.
Канело боксуватиме за титул у вазі 86,2 кг проти чемпіона WBC Ілунги Макабу з Конго.
При цьому промоутер Олександр Красюк не виключив, що пізніше Сауль узагалі підніметься до хевівейту, де зустрінеться з Олександром Усиком.
"Це неймовірно інтригуюча історія – побачити бійця з напівсереднього дивізіону у суперважах. Канело – Усик? Так, це був би цікавий бій, – заявив Красюк. – А ви уявіть бій Канело – Ф'юрі! Можете уявити?"
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