Боя Усик – Канело не будет: названа причина

Похоже, лучший боксер мира вне зависимости от весовой категории завершит карьеру еще до того, как мог бы состояться его поединок с украинцем

Александр Усик vs Сауль Альварес / Фото: Getty Images

Болельщиков, уже начавших предвкушать поединок Александра Усика против знаменитого мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, решил осадить бывший чемпион мира американец Ише Смит.

По мнению Смита, Канело не подерется ни против Усика, ни против Фьюри, потому что скоро завершит карьеру. Хотя ему всего лишь 31.

Реклама

"Если честно, я считаю, что Канело готовится сказать "Адьос!" и завершить карьеру в очень скором времени. Ему осталось совсем немного. Такие прыжки по весовым категориям опасны для здоровья. Его прощание с профи-рингом близко, и вы никогда не получите боев, которые так жаждете увидеть", – написал у себя в Twitter Ише Смит.

Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

Напомним, что Сауль Альварес является лучшим действующим боксером планеты вне зависимости от весовой категории. Он дрался в различных дивизионах – от 67 до 79 кг, а на днях взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.

Канело будет боксировать за титул в весе 86,2 кг против чемпиона WBC Илунги Макабу из Конго.

Реклама

При этом промоутер Александр Красюк не исключил, что позже Сауль вообще поднимется в хэвивейт, где встретится с Александром Усиком.

Сауль Альварес vs Александр Усик / Фото: Getty Images