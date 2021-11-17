Усик, выходи! Фьюри снова отбивает украинца у Джошуа

Лагерь Тайсона Фьюри опять активно заговорил о том, что уже в следующем поединке Цыганский король может сойтись с Александром Усиком

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Продвижение идеи весеннего боя Фьюри – Усик с новой силой последовало после того, как Всемирный боксерский совет отказался признать Диллиана Уайта обязательным претендентом на чемпионский титул WBC, коим владеет Цыганский король.

Это означает, что Фьюри сам волен выбрать себе следующего соперника. И судя по словам его промоутера Боба Арума, опция №1 для Тайсона – Усик.

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"Когда Тайсон будет выбирать себе соперника для следующего боя, Уайт должен быть в топе списка. Но есть альтернатива. Если Джошуа решит не проводить реванш против Усика и отойдет в сторону, мы бы хотели провести бой между Усиком и Фьюри за окончательную унификацию поясов", – приводит слова промоутера Фьюри Боба Арума Sky Sports.

Тайсон Фьюри vs Александр Усик / Фото: REUTERS

"Тогда Джошуа сможет сразиться с победителем боя Фьюри – Усик, а Уайт может встать в очередь и в конечном итоге подраться с лучшим в противостоянии Джошуа vs Фьюри/Усик".

Фьюри, Джошуа и Усик / Фото: REUTERS

"Это то, чего хотел бы Тайсон. А я представляю его интересы", – подчеркнул Арум.

Александр Усик и Боб Арум / Фото: Twitter

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Отметим, что Джошуа (как и Уайт, кстати, являющийся клиентом промоутера Эдди Хирна) уже активировал опцию реванша с Усиком, который должен состояться в апреле-марте. Однако Энтони все еще не определился с тренером.

При этом многие предупреждают Джошуа, что если он снова выйдет против Усика и попытается действовать более агрессивно, то сам проиграет нокаутом.

Может, Джошуа и вправду лучше отойти в сторонку?