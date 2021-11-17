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СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Усику, виходь! Ф'юрі знову відбиває українця у Джошуа

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
17 листопада, 15:36
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Табір Тайсона Ф'юрі знову активно заговорив про те, що вже в наступному поєдинку Циганський король може зійтися з Олександром Усиком
Ф'юрі vs Усик
Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Просування ідеї весняного бою Ф'юрі – Усик з новою силою відбулося після того, як Всесвітня боксерська рада відмовилася визнати Ділліана Вайта обов'язковим претендентом на чемпіонський титул WBC, яким володіє Циганський король.

Це означає, що Ф'юрі сам вільний обрати собі наступного суперника. І судячи зі слів його промоутера Боба Арума, опція №1 для Тайсона – це Усик.

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"Коли Тайсон вибиратиме собі суперника для наступного бою, Вайт має бути в топі списку. Але є альтернатива. Якщо Джошуа вирішить не проводити реванш проти Усика і відійде убік, ми б хотіли провести бій між Усиком та Ф'юрі за остаточну уніфікацію поясів", – наводить слова промоутера Ф'юрі Боба Арума Sky Sports.

Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі vs Олександр Усик / Фото: REUTERS

"Тоді Джошуа зможе побитися з переможцем бою Ф'юрі – Усик, а Вайт може стати в чергу і зрештою зійтися з найкращим у протистоянні Джошуа vs Ф'юрі/Усик".

Ф'юрі, Джошуа і Усик
Ф'юрі, Джошуа і Усик / Фото: REUTERS

"Це те, чого хотів би Тайсон. А я представляю його інтереси", – наголосив Арум.

Олександр Усик і Боб Арум
Олександр Усик і Боб Арум / Фото: Twitter

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Зазначимо, що Джошуа (котрий, як і Вайт, до речі, є клієнтом промоутера Едді Гірна) вже активував опцію реваншу з Усиком, який має відбутися у квітні-березні. Проте Ентоні досі не визначився із тренером.

При цьому багато хто попереджає Джошуа, що якщо він знову вийде проти Усика і спробує діяти агресивніше, то сам програє нокаутом.

Може, Джошуа і справді краще відійти убік?

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