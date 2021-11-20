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"Иди и надери ему задницу!" Еще один советчик Джошуа знает, как драться с Усиком

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 ноября, 18:24
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Американский тренер Джеф Мейвезер уверен, что Эй-Джей сможет победить украинского чемпиона Александра Усика, но для этого ему нужно послушаться его советов
Энтони Джошуа vs Александр Усик
Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Весной следующего года должен состоятся реванш Александра Усика с Энтони Джошуа. Пока британец никак не может определиться с новым тренером, который будет готовить его к бою. Дядя непобедимого боксера Флойда Мейвезера – Джеф, не прочь помочь Эй-Джею вернуть чемпионские пояса в хэвивейте.

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"Джошуа может подготовиться к реваншу с Усиком со мной (смеется). Дайте мне поработать.

Но если честно, то я не знаю. Я назвал себя. Это скорее шутка, но, в то же время, есть ощущение, что могу помочь ему. Это, как и с Уайлдером – я знаю, как ему помочь. Но выбор зависит не от меня.

Какой совет бы я ему дал? Мой совет – не пытаться перебоксировать его. Ты намного больше этого парня. Дерись с ним. Дерись так, как супертяж.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Думаю, это потрясет Усика. А перебоксировать боксера – это сложно. Усик меньше, умнее, он привык уходить от больших парней.

Не поймите меня неправильно. Бой был близким, Джошуа не смешали с грязью. Но, думаю, когда ты супертяж, то нужно драться как супертяж.

Он хорошо справился в реванше с Руисом. Но с парнем, который меньше тебя: иди и надери ему задницу. Такой должен быть подход", – заявил Мейвезер в интервью Boxing Social.

Усик vs Джошуа
Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Напомним, 25 сентября Усик одолел Джошуа в Лондоне единогласным решением судей.

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На проведение реванша претендуют Великобритания, Киев и Ближний Восток.

Фаворитом реванша букмекеры называют Усика.

Джошуа vs Усик
Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

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