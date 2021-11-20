20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Шахтер - Рух: онлайн Шахтер - Рух: онлайн 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"? 💸 Тысяча Зеленского 🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости бокса

Не связывайся с Усиком! Лучшему боксеру мира напророчили фиаско

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
20 ноября, 16:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Лучшему боксеру планеты независимо от весовой категории Саулю "Канело" Альваресу посоветовали держаться подальше от Александра Усика – иначе мексиканец будет бит
Сауль Альврес vs Александр Усик
Сауль Альврес vs Александр Усик / Фото: Getty Images

Знаменитый мексиканец Сауль Альварес, дравшийся в категориях от 67 до 79 кг, взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.

На этой волне даже поползли слухи о том, что позже Канело поднимется и в хэвивейт, чтобы там подраться с Александром Усиком. Дескать, украинец ведь не такой и крупный.

Реклама

Однако бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Серхио Мора настоятельно рекомендует Саулю Альваресу не ввязываться в драку с Усиком – дескать, это может обернуться для Канело оглушительным фиаско.

Александр Усик и Сауль Альварес
Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

"Поднимись в первый тяжелый вес и победи Илунгу Макабу на его же территории, в Конго. Но держись подальше от Усика и Бетербиева. Никакого Усика, Канело", – приводит слова Серхио Моры DAZN Boxing Show.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк не исключил, что Сауль поднимется в хэвивейт, где встретится с Александром Усиком.

Реклама

Сауль Альварес и Александр Усик
Сауль Альварес и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

"Это невероятно интригующая история – увидеть бойца из полусреднего дивизиона в супертяжах. Канело – Усик? Да, это был бы интересный бой, – заявил Красюк. – Но вы представьте бой Канело – Фьюри! Можете представить?"

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Бой месяца
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
11 дек.
23:59
Ричард Комми
Ричард Комми

П1

1.14

Х

26.0

П2

5.50
Прогноз на бой
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
14
38:8
35
3
Заря
15
34:18
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Львов
15
11:23
13
12
Колос
13
8:21
11
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
14
17:32
7
Показать больше
Суббота, 20 ноября
2:1
Смотри на: О матче
17:00
Смотри на:
19:30
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять